Конец "Каморре": арестованы 45 членов неаполитанской мафии

Неаполетанскую мафию "Каморра" прославил роман-репортаж Роберто Савиано "Гоморра", за который боссы мафии приговорили писателя к смерти.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Сорок пять членов одного из кланов неаполитанской мафии "Каморра" были арестованы итальянскими правоохранителями во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Клан Мочча действовал с 2011 года в различных районах столичной области Лацио и в соседней провинции Неаполь. Его задержанные представители обвиняются в хранении оружия, отмывании крупных сумм, вымогательстве и участии в мафиозной организации.

В ходе расследования удалось выяснить, каким образом находящиеся в тюрьме главари группировки продолжали ей управлять через переписку с доверенными лицами.

Следователи заявили, что также сумели выявить верхушку криминального клана, в которую входила известная "вдова Каморры" Анна Мацца, скончавшаяся несколько лет назад.

Основными источниками дохода организации являются торговля наркотиками и утилизация отходов.