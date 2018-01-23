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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с председателем СКП Н. Харири

РФ пригласила сирийскую комиссию по переговорам на конгресс нацдиалога

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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Москва нацелена на справедливое и всеобъемлющее политическое решение сирийского кризиса через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН, заявили в МИД России.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Россия пригласила сирийскую комиссию по переговорам (СКП) во главе с Насером Харири принять участие в работе конгрессе нацдиалога Сирии 29-30 января в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник принял делегацию СКП.

"В ходе беседы состоялось развернутое обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего перехода к практическим шагам по политическому урегулированию сирийского кризиса. Особое внимание в этой связи было уделено подготовке к проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — сообщили в ведомстве.

Сочинский форум нацелен на обеспечение максимально широкой представленности всех сегментов сирийского общества в интересах поиска взаимного согласия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В свою очередь Харири заверил, что сформированная в Эр-Рияде оппозиционная делегация привержена резолюции 2254 СБ ООН и готова участвовать в межсирийских переговорах без предварительных условий", — сообщили в ведомстве.




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