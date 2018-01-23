Шипулин, Устюгов, Ан не попали в список потенциальных участников ОИ-2018

В список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не попали в том числе и спортсмены, которые не были замешаны в каких-либо допинговых историях.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов не попали в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

В понедельник СМИ сообщили о возможном отстранении шестикратного олимпийского чемпиона Ана от Игр в Пхенчхане. Позже в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что они не будут комментировать информацию о возможном недопуске Ана, но "со временем сообщат список приглашенных на Олимпиаду". Шипулин на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в эстафете, двукратный чемпион мира Устюгов на Играх-2014 стал пятым в спринте.

"Мы изначально исходили из незыблемого права всех "чистых" спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", — добавил первый вице-президент ОКР.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018, но под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и при выполнении определенных условий. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК, которая в понедельник в Москве провела обсуждение ряда вопросов по участию россиян в Играх-2018 с представителями ОКР.