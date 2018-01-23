15:41 23 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Биатлон. V этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

Шипулин, Устюгов, Ан не попали в список потенциальных участников ОИ-2018

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

В список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не попали в том числе и спортсмены, которые не были замешаны в каких-либо допинговых историях.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов не попали в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

В понедельник СМИ сообщили о возможном отстранении шестикратного олимпийского чемпиона Ана от Игр в Пхенчхане. Позже в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что они не будут комментировать информацию о возможном недопуске Ана, но "со временем сообщат список приглашенных на Олимпиаду". Шипулин на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в эстафете, двукратный чемпион мира Устюгов на Играх-2014 стал пятым в спринте.

"Мы изначально исходили из незыблемого права всех "чистых" спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", — добавил первый вице-президент ОКР.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018, но под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и при выполнении определенных условий. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК, которая в понедельник в Москве провела обсуждение ряда вопросов по участию россиян в Играх-2018 с представителями ОКР.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Горы
    Выжившие

    Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.

  • Томаты, фото из архива
    Синьор помидор

    Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.

  • Генрих Мхитарян
    "Совершенный игрок"

    Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.

  • Газовая конфорка, архивное фото
    Стратегическая утопия

    Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

  • Литовские военные, архивное фото
    Натовский мордобой

    Военнослужащие-ополченцы из Литвы устроили драку на американской военной базе Хоэнфельс в Германии в ходе учений "Союзнический дух".

  • Олимпийский парк в Пхенчхане
    Двое из ларца

    В Национальном олимпийском комитете Молдовы назвали имена двух спортсменов, завоевавших право представить республику на Олимпийских играх.

  • Курган-Тюбе, архивное фото
    Что в имени твоем?

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе

  • Землетрясение
    Дрожь земли

    В восемнадцати километрах от столицы Узбекистана произошло землетрясение – эпицентр толчков располагался в соседнем Казахстане.

  • Nordea.
    Бойкот биткоина

    Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка криптовалют крупнейший банк Северных стран Nordea запретил торговать ими.

  • Горы
    Выжившие

    Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.

  • Томаты, фото из архива
    Синьор помидор

    Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.

  • Генрих Мхитарян
    "Совершенный игрок"

    Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа
Пролетая над: лучшие кадры с воздуха
Футбол в валенках!
Валенки готовь: как играли в футбол нижегородские журналисты и студенты
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia