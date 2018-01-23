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Шторм в Сочи

Натовские зенитные снаряды выбросил на берег шторм на Кубани

© Sputnik. Олег Смеречинский
Новости
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Предположительно, зенитные снаряды обнаруженные пограничниками, были выброшены на берег штормом.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. На черноморском побережье пограничники обнаружили ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания "Россия Кубань".

"Предположительно, на берег его выбросило штормом. Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии", — отмечено в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю, информация о подозрительной находке поступила в пограничное отделение, дислоцированное в курортном поселке Архипо-Осиповка, от местных жителей в один из минувших дней.

"Пограничный наряд выдвинулся в указанный район и обнаружил четыре 40-миллиметровых зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors", — отмечено в сообщении телерадиокомпании "Россия Кубань".

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел, которые проведут экспертизу и примут по данному факту процессуальное решение.




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