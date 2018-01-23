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Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе.

Кремль ожидает четкого ответа Киева по военной технике в Крыму

© Sputnik. Алексей Мальгавко
Новости
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Киев опасается, что, забрав технику, признает полуостров российским, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное и дополнительных уведомлений не нужно, сообщает РИА Новости.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальных нот по этому вопросу. Он добавил, что Украина не будет делать ничего, что может ослабить ее политическую или юридическую позиции.

"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".

Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина: "Все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся".

В январе Владимир Путин сообщил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, хотя она и в плачевном состоянии. Он уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Песков тогда назвал слова главы государства "жестом доброй воли", способным сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.




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