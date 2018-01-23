Аномальные морозы охватили 21 регион России

В связи с аномально низкими температурами в России МЧС Российской Федерации перешло на усиленный режим работы.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. В 21 регионе России зафиксированы аномальные морозы, из-за чего МЧС РФ перешло на усиленный режим работы, сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте МЧС России во вторник 23 января.

"МЧС России принимает особые меры безопасности и оказания помощи людям в 21 регионе России, где установились низкие температуры атмосферного воздуха. Проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением, развернуты 166 пунктов обогрева для социально-незащищенных групп населения, рассчитанные на единовременный прием более семи тысяч человек", — говорится в сообщении.

Спасательное ведомство уточнило, что развернуты и функционируют 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания. Кроме того, усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах. На наиболее сложных и опасных участках работают 133 оперативные группы.

"За минувшие сутки из-за морозов были отменены более 290 междугородних автобусов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В то же время авиационный и железнодорожный транспорт работает в штатном режиме", — проинформировало МЧС России.

В связи с аномально низкими температурами, сообщает МЧС РФ, в 1,5 тысячи школ в восьми регионах отменены занятия. Сделано это в целях профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья школьников. Почти 400 тысяч школьников пока учатся дистанционно.

В готовности к реагированию находятся более 124 тысяч человек и 40 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России более 12 тысяч человек и четыре тысячи единиц техники.