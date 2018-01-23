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Кадр из фильма Смерть Сталина

Общественность попросила приостановить прокат "Смерти Сталина" в РФ

© Фото: Free Range Films (2017)
Новости
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Фильм итальянского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" требует тщательного анализа на предмет соответствия российскому законодательству, считает общественный совет при Минкультуры РФ.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Письмо с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи направят министру культуры Владимиру Мединскому общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя общественного совета Юрия Полякова.

Он пояснил, что 22 января члены общественного совета, режиссеры, члены парламента посмотрели фильм "Смерть Сталина", который должен выйти в прокат 25 января. "Все обсуждалось в одном ключе, ни один человек не высказался в поддержку фильма… Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, что потом также будет обращение в суд", — сказал Поляков.

Он пояснил, что действие прокатного удостоверения хотят приостановить, чтобы снова проверить фильм на соответствие законодательству.

Кинопрокатчик фильма компания "Вольга" подтвердил РИА Новости, что 17 января получил прокатное удостоверение на 25 января и никаких претензий со стороны министерства высказано не было.




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