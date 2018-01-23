Эксперт о форуме в Давосе: не то место, где решаются серьезные вопросы

Президенту США Дональду Трампу нужно передоговариваться с мировыми игроками о новых правилах игры, причем с учетом того, что мировая свободная торговля, по большому счету, постепенно сворачивается, считает российский эксперт.

Экспертное мнение Александра Ведруссова по статусу форума в Давосе — на сайте Sputnik Азербайджан.

Александр Ведруссов, директор аналитического центра "Стратег-PRO":

Давос – натура уходящая. Так сказать – формат, который уже отжил свое. Изначально этот форум задумывался как формат, в рамках которого можно было бы так согласовывать и координировать действия, чтобы каким-то образом удержать западное лидерство в русле знаменитого "конца истории" Фукуямы.

© AFP 2018/ MLADEN ANTONOV Эксперт: антироссийская риторика останется в цене

Но поезд уходит. Сейчас о западном лидерстве говорить не приходится, мы наблюдаем становление многополярного мира. Поэтому формат Давоса постепенно себя изживает.

По большому счету российскому президенту Владимиру Путину там делать нечего. Серьезные вопросы можно решить и в других форматах.

Что касается визита в Давос Трампа, то учитывая, что президент США туда приезжает впервые за 18 лет, у Трампа, скорее всего, действительно есть повестка, которую он там может обозначить. Его мотивы понятны. Новый президент, новая политика.

По сути, ему нужно передоговариваться с мировыми игроками о новых правилах игры, причем с учетом того, что мировая свободная торговля, по большому счету, постепенно сворачивается. Тем более, что если Трамп останется на посту, то в скором времени мы будем констатировать наступление новой эпохи: с одной стороны, торговых барьеров, а с другой – нового обособления США, которые будут вынуждены уходить из глобальных дел.

Путину же ехать в Давос ради того, чтобы где-то там на полях пообщаться с Трампом, сейчас не целесообразно. У сторон нет срочных вопросов, которые бы надо было обсуждать двум глобальным лидерам.

Россия сейчас ждет новых американских санкций, которые должны прийтись на февраль и уже широко разрекламированы. И тогда вот можно будет уже о чем-то говорить. Сейчас же пытаться их предотвратить или как-то смягчить – вряд ли это произойдет, так как влияние президента США на положение дел весьма ограничено.

Давос перестает выполнять ключевую функцию для западной элиты. Он превращается в определенную элитарную тусовку, а не место, где решаются серьезные вопросы. Западноориентированный взгляд, представленный в Давосе, уже не так актуален. Хотя некоторые его "филиальные" форматы для обсуждения региональной повестки еще будут востребованы…