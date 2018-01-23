Хэдлайнеры от шоу "Ты супер!": концерт юных звезд пройдет в Сухуме

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Хедлайнерами на отчетном концерте вокальной студии Фаи Мархолия станут победительница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба и финалистка "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия, рассказала на пресс-конференции в Sputnik директор студии Фая Мархолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция об отчетном концерте музыкальной студии Фаи Мархолия 4

Валерия Адлейба уже более полугода занимается в студии Фаи Мархолия. Для нее это не только возможность учиться вокалу, но и получать опыт выступлений на сцене.

"Разница между репетициями и выступлениями, конечно же, есть, – сказала победительница "Ты супер!". – Во время выступления на сцене ты раскрываешься больше, хочешь подарить зрителю незабываемую энергетику, чтобы зал получил удовольствие".

Несмотря на то, что планируется отчетный концерт вокальный студии, Фая Мархолия также решила уделить внимание и танцам. И по задумке директора студии, в программе также будет контемп от финалистки шоу "Ты супер! Танцы" Милены Тачулия.

"Я буду танцевать контемп под песню "Драмы больше нет" Полины Гагариной. Очень рада, что могу принять участие в этом. Я снова выхожу на сцену. И для меня честь участвовать в отчетном концерте Фаи Мархолия", — отметила Милена Тачулия.

По словам педагога Фаи Мархолия, ее подопечные готовятся к отчетному концерту с большим трепетом.

"Мы очень тщательно готовимся к выступлению. Программа будет насыщенной и интересной. Будут звучать как абхазские, так и песни мировых исполнителей. И вот буквально через пару дней детишки ждут своего долгожданного выхода на сцену", – добавила она.

Отчетный концерт подопечных вокальной студии Фаи Мархолия состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 25 января.

Фая Мархолия – директор вокальной студии в Сухуме и Пицунде, в которой занимаются более 30 талантливых детей Абхазии. С сентября 2017 года ряды учеников педагога пополнились победительницей песенного конкурса "Ты супер!" Валерией Адлейба.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает инфопартнером отчетного концерта вокальной студии Фаи Мархолия.