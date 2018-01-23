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Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

МОК объяснит недопуск российских спортсменов к ОИ-2018 в ближайшие дни

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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Олимпийский комитет России пока не обладает точной информацией о том, кто точно приглашен, а кто не приглашен на Олимпиаду.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) не предоставил объяснений, почему тот или иной спортсмен не допущен до Олимпийских игр-2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора Федерации санного спорта России (ФССР) Станислава Тюрина.

"На сегодняшний день сотрудничаем с ОКР (Олимпийским комитетом России) и юристами. Большой вопрос по специалистам, пока у нас нет количества, имен и фамилий специалистов, которые приглашены на 100% и которые не приглашены на Олимпиаду. Информации нет, а времени остается не так много. Нет пока объяснений от МОК, почему тот или иной спортсмен не допущен. Это не только к нашей федерации относится, а ко всем остальным. Реакция МОК должна последовать завтра-послезавтра", — сказал Тюрин журналистам.

Во вторник стало известно, что в списке потенциальных участников Игр-2018 среди прочих отсутствуют саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. Также МОК без объяснения причин не допустил до участия в Играх фигуристов Ксению Столбову, выступающую в спортивной паре с Федором Климовым, и Ивана Букина, выступающего в танцах на льду вместе с Александрой Степановой.

Кроме того, по предварительной информации, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова, Татьяна Бородулина и другие лидеры российской сборной также не получат приглашения на Игры, как и ряд российских хоккеистов.




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