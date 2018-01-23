США поставили Грузии противотанковые комплексы

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Американские противотанковые комплексы Javelin доставлены в Грузию, заявил министр обороны Грузии Леван Изория, сообщает РИА Новости.

Ранее госдеп США одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin.

"Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте", — заявил Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.

Ранее в Москве заявляли, что планируемая поставка из США в Грузию противотанковых ракетных комплексов Javelin может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе.