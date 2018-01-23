Путин: российско-аргентинские переговоры были деловыми и конструктивными

По итогам переговоров между главами России и Аргентины, было условлено провести межправкомиссию России и Аргентины в Москве через две недели.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Переговоры глав России и Аргентины прошли конструктивно и в деловой атмосфере, был подтвержден настрой на поступательное развитие двусторонних связей и укрепление партнерства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина по итогам российско-аргентинских переговоров.

© Sputnik. Виталий Белоусов Глава Аргентины Маурисио Макри прибыл с официальным визитом в Россию

"Переговоры с президентом Аргентины господином Маурисио Макри прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Мы обменялись мнениями по всему комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, наметили новые задачи и долгосрочные ориентиры сотрудничества, затронули актуальные темы международной повестки дня", — сказал Путин.

Он отметил, что Россию и Аргентину связывает историческая крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество.

"Отношения между нашими странами были установлены еще в 1885 году и всегда основывались на принципах уважения и учета интересов друг друга. На переговорах с господином Макри был вновь подтвержден настрой на поступательное развитие межгосударственных связей, всестороннее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства", — добавил Путин.

В ходе переговоров лидеры России и Аргентины осудили терроризм и подчеркнули необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для борьбы с ним.

"Россия и Аргентина категорически осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для борьбы с терроризмом в соответствии с принципами устава ООН", — говорится в документе.

Кроме того, президенты подтвердили ключевую роль и ответственность государств за искоренение терроризма и борьбу с ним как на национальном, так и на международном уровне.

Лидеры РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри выразили также обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, они поддерживают усилия по скорейшему политическому урегулированию конфликтов, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров.

"Президенты выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и отметили, что поддерживают необходимые усилия, направленные на скорейшее и мирное политическое урегулирование конфликтов в регионе путем соблюдения международного права и посредством диалога при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности стран", — говорится в документе.