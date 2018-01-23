Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина"

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В картине нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России.
Ранее общественные деятели направили письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения, чтобы изучить картину на предмет соответствия законодательству.
Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.