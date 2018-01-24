СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму, сообщает РИА Новости.

Призывы к России

В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает "прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях", а также перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар"*.

В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

© Sputnik. Алексей Мальгавко Кремль ожидает четкого ответа Киева по военной технике в Крыму

Также был озвучена необходимость обеспечения "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека". Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ранее резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016).

Ситуация на востоке Украины

В тексте принятой резолюции говорится о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине в результате войны на востоке страны и присоединения Крыма к России. Отмечается, что более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более десяти тысяч человек, число раненых превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона просят убежища в других странах, большая часть из них — в России.

Принятый документ содержит призывы к России, Украине, "всем воющим сторонам", европейским структурам, а также к мировому сообществу.

"Ассамблея призывает все воюющие стороны открыть новые контрольно-пропускные пункты, в частности, контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области", — говорится в принятом документе.

Кроме того, ПАСЕ предложила созвать конференцию по Украине для сбора средств на гуманитарную помощь и разработку стратегий координаций работы на этом направлении, и призвала Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей на Украине, в том числе временно перемещенных лиц.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

* Экстремистская организация, запрещена в России.