Суд арестовал соучастников нападения на школу в Улан-Удэ

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Суд арестовал двоих соучастников нападения на школу в Улан-Удэ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее СК заявил о задержании двоих подростков: одному из них 15 лет, второму — 14. Им уже предъявили обвинение.

По данным следствия, в прошлую пятницу ученик девятого класса школы в микрорайоне Сосновый Бор кинул в один из кабинетов бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился с топором на детей и преподавателя. Пострадали семеро человек, в том числе сам нападавший. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

"Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, они сообщили злоумышленнику, что учитель находится в классе, а во время атаки следили за обстановкой.

Она также назвала мотивы преступника: ненависть к учителям и конфликты с другими учениками.

Сейчас обвиняемый в нападении находится под стражей по решению суда.