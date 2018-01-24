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Урсула Ле Гуин

Умерла Урсула Ле Гуин

© AFP 2018/ ROBIN MARCHANT
Новости
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Урсула Кребер Ле Гуин — автор романов, стихов, детских книг, публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Известная американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин скончалась на 89-м году жизни в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

Сообщается, что Ле Гуин скончалась в понедельник в своем доме в Портленде, штат Орегон. Сын писательницы не назвал причину смерти матери, однако заявил, что она плохо себя чувствовала в последние несколько месяцев.

Писательница является одним из наиболее авторитетных фантастов, обладательницей нескольких высших наград в области научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локус"). ЕЕ книги отмечены интересом к межкультурному взаимодействию и конфликтам, даосизму, анархизму и коммунизму, феминизму, психологическим и социальным темам.

Ле Гуин родилась в 1929 году в Калифорнии, училась в Колумбийском университете и в Париже по Фулбрайтовской стипендии, где познакомилась со своим мужем Шарлем Ле Гуином. Позднее жила и преподавала в Портленде, штат Орегон.

Первый научно-фантастический роман Ле Гуин "Мир Роканнона" вышел в 1966 году. В 1968 году она опубликовала "Волшебник Земноморья" — первую книгу в серии фэнтези из пяти томов, последний из которых вышел в 2001 году. По мотивам книги цикла — "На последнем берегу" — Горо Миядзаки снял анимационный фильм "Сказания Земноморья". Известен и так называемый Хайнский цикл научно-фантастических романов, наиболее известный из которых — "Обделенные", удостоенный крупнейших премий "Небьюла" и "Хьюго". Многие романы Ле Гуин переведены на русский язык.




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