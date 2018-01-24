Переэкзаменовку водителей при замене прав предложили автошколы в РФ

Сейчас водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. В ГИБДД пообщели рассмотреть инициативу союза автошкол о введении переэкзаменовки водителей при каждой замене прав, сообщает РИА Новости со сслыкой на газету "Известия".

Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.

В документе отмечается, что люди, которым нужно заменять водительское удостоверение, получали его тогда, когда контроль за автошколами еще не был таким серьезным. К тому же за прошедшие десять лет серьезно изменились многие пункты ПДД.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из двадцати вопросов. На них нужно ответить в течение двадцати минут, при этом можно допустить только две ошибки. За каждую из них нужно безошибочно ответить на пять дополнительных вопросов.

Как пояснил газете замглавы ГИБДД Владимир Кузин, в ведомстве сейчас изучают эту инициативу. "В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", — отметил Кузин.