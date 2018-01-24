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Ситуация в Сирии

США получили приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
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Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. В форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, ожидается участие всех частей сирийской общества, представителей сирийского правительства, оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. США пригласили к участию в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон.

"Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия (представителей США — ред.) нет", — сказала Олсон.

Накануне спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев от имени России, Ирана и Турции отправил приглашения для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Приглашение также было направлено представителям ООН и наблюдателям от Великобритании, Китая, США и Франции — как стран-постоянных членов Совета безопасности, а также Египту, Иордании, Ираку, Казахстану, Ливану, Саудовской Аравии.




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