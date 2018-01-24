Курдское ополчение: ожесточенные бои идут в сирийском Африне

В результате удара турецких самолетов погибли четыре мирных жителя, еще 14 получили ранения, заявило командование "Сирийских демократических сил".

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Командование "Сирийских демократических сил" (SDF), составляющее основу курдского ополчения, сообщило о том, что в сирийском Африне ведутся ожесточенные бои с турецкой армией, сообщает РИА Новости. © REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace Эрдоган назвал условия прекращения операции в Африне

Столкновения продолжаются в районе Раджо на северо-западе кантона Африн. Здесь, как утверждают в SDF, курдские силы уничтожили 37 "протурецких боевиков", две бронемашины и военный автомобиль.

Ожесточенные столкновения идут и в районе Хамама, где курдские бойцы ликвидировали командира исламистского батальона "Самарканд" Файада Аль-Халафа.

По данным курдской стороны, турецкая армия пытается овладеть высотой Касталь Джандо, в ходе боев здесь погиб сотрудник пресс-центра курдского ополчения YPG ("Силы самообороны сирийских курдов") Тольхидан Велат.

Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

По данным турецких военных, за время операции уничтожены не менее 260 членов курдских вооруженных формирований. Вместе с тем Генштаб подтвердил гибель двух военнослужащих.

Дамаск осудил вторжение Анкары и обвинил ее в поддержке террористов. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.