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ОКР должен сделать запрос в МОК для получения разъяснений по флагам

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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Если запрет на флаги стран, официально не участвующих в Играх, подтвердится, то "кроме как абсурдом это не назовешь", заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Информация о якобы категорическом запрете российского флага на трибунах болельщиков ОИ-2018 преждевременно распространена СМИ, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), сообщает РИА Новости.

Перед матчем группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии.
© Sputnik. Алексей Куденко
Флаг России запретили на трибунах ОИ-2018, как не участвующей в Играх

Олимпийский комитет России должен срочно подготовить запрос в Оргкомитет Олимпиады и в Международный Олимпийский комитет (МОК) для получения официальных разъяснений.

Оргкомитет Пхенчхана-2018 сообщил, что флаги стран, официально не участвующих в Играх, запрещены. МОК в декабре принял решение, что "чистые" российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Во вторник стало известно, что приглашения на Игры не получат многие лидеры сборной России.

"СМИ, на мой взгляд, преждевременно распространили информацию о якобы категорическом запрете нашего флага на трибунах болельщиков, ведь прямого запрета в отношении российского триколора не прозвучало. Я считаю, что Олимпийскому комитету России необходимо срочно подготовить запрос в Оргкомитет Олимпиады и в Международный Олимпийский комитет для поучения официальных разъяснений, будет ли право у российских болельщиков на национальную атрибутику на Играх", — заявил Свищев журналистам в среду.

Запрет российским болельщикам держать в руках флаг своей страны станет прямым нарушением их права на самовыражение, права на свободу слова, заявил парламентарий.

"Это агрессия против российской государственной символики, и я уверен, что руководство нашей страны примет необходимые жесткие меры предупредительного характера по этому вопросу", — сказал депутат.

При этом Свищев не думает, что сами организаторы Игр будут приветствовать такое положение дел, ведь они могут лишиться десятков тысяч российских туристов, которые поедут в Южную Корею для того, чтобы поддержать российских спортсменов. "Без наших болельщиков организаторы лишатся огромных доходов, ведь успех олимпийских игр заключается не только в достигнутых на них спортивных рекордах, но и в том, какое количество болельщиков их посетило. Полупустые трибуны — это провал Олимпиады", — подытожил Свищев.




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    Не дошли

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