Международный бизнес готов работать с Россией, несмотря на санкции

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Несмотря на возможность новых антироссийских санкций, американский и европейский бизнес выражает готовность работать с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ВТБ Андрея Костина, сделанное на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Бизнес, к счастью, в большей безопасности, чем любые другие области, потому что деловые люди очень практичны и они хотят сотрудничать, они хотят работать. Я не знаю ни одного из американских или европейских банкиров, которые сказали бы: "Нет, мы не хотим иметь дело с ВТБ или с господином Костиным". Поэтому я думаю, что нужно больше беспокоиться о безопасности в мире, о политической стабильности, о войне и мире", — сказал он.

Западные санкции против России действуют с 2014 года, под ограничения попал и ВТБ. Костин отметил, что пока слишком мало известно о возможных новых санкциях.

"Я имею в виду, что мы не можем влиять на ситуацию, потому что эти санкции не результат моей работы или моей деятельности. Я банкир, в моем банке хорошая банковская практика, я не нарушал никаких правил в Америке или в мире, и если меня наказывают, то наказывают по определенным политическим причинам, потому что, я думаю, есть кто-то, кому не особенно нравится господин Трамп и кто пытается разыграть российскую карту против него", — считает глава ВТБ.

При этом он подчеркнул, что так называемое "российское расследование" в США не принесло никаких результатов. "Ничего о России. О мистере Коми, об отмывании денег, об Украине, но ничего о России. Поэтому покажите нам хоть какие-то доказательства и документы, и мы сможем поверить, что в этом что-то есть. Однако до сих пор — ничего", — заключил Костин.