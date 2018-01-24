Совфед поддержал разумную систему регулирования цен на отели на ЧМ-2018

Совет Федерации выступает за мониторинг, который проводит Федеральное агентство по туризму с целью выявления нарушений ценообразования.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Совет Федерации поддерживает разумную систему временного регулирования цен в гостиницах на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина.

Ростуризм составил "черный список", куда вошла 41 гостиница, завышающая цены на услуги в период проведения чемпионата мира по футболу в России. Информация направлена ведомством в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор для принятия мер.

"На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года правительство Российской Федерации вводит временное регулирование гостиничных цен, устанавливая цены в зависимости от города и категории средства размещения. Например, в Санкт-Петербурге стоимость номеров в средствах размещения категории "без звезд" должна быть не более семи тысяч рублей за каждые сутки", — рассказал Фомин.

Сенатор уверен, что основная задача таких масштабных международных мероприятий, как чемпионат мира по футболу, — не кратковременное разовое извлечение сверхприбыли гостиницами, а создание долгосрочного задела для всей туристической отрасли страны.

"Если наши гости будут довольны и самим чемпионатом, и уровнем туристического сервиса, и ценами, то сработает "сарафанное радио", что привлечет к нам дополнительных туристов в последующие годы. Если же они приедут и будут платить за номера в гостиницах категории "без звезд" 30 тысяч рублей в сутки, это создаст негативный имидж нашей стране и сработает, наоборот, против увеличения въездного турпотока в будущем", — прокомментировал ситуацию Фомин.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.