ОКР: ограничений для болельщиков по использованию символики РФ не будет

Правила поведения для всех болельщиков на Олимпийских играх-2018 устанавливаются универсальные и единые, никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Дополнительных ограничений для использования российской символики на для болельщиков на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане не установлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения", — говорится в сообщении.

МОК в декабре принял решение, что "чистые" российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).