США ввели новые санкции по КНДР

Среди физических лиц, попавших под ограничительные меры, - работающие в России, Китае и Абхазии.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный американским Минфином.

Новые санкции по КНДР введены против 16 физлиц, девяти юрлиц и шести морских судов, а также северокорейское Министерство нефтяной промышленности.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН по инициативе США ввел против Пхеньяна новые международные санкции, которые стали самыми жесткими в XXI веке. Так, резолюция предусматривает серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и других товаров, а всем странам ООН предписывает выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, такие меры уже привели к острой нехватке топлива в Северной Корее.