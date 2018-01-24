Южная Осетия заявила о систематической стрельбе на границе с Грузией

Осетинская делегация на встрече по МПРИ призвала миссию наблюдателей Евросоюза обратить особое внимание на случаи провокаций, поскольку они могут иметь непредсказуемые последствия.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Грузинская сторона систематически осуществляет обстрелы пограничных знаков Южной Осетии, заявил полномочный представитель президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев на Sputnik Южная Осетия.

На границе Южной Осетии с Грузией в среду состоялась трехсторонняя встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Делегации из Южной Осетии, России и Грузии обсудили события, произошедшие в период с последней встречи.

Глава югоосетинской делегации заявил об обстреле югоосетинского пограничного знака в районе села Нижний Отреу.

"Хочу отметить, что со времени последней встречи не произошло никаких эксцессов, способных дестабилизировать обстановку. Одновременно, наша сторона обратила внимание на недавний случай обстрела приграничного знака в районе села Нижний Отреу — в этот раз уже из нарезного оружия", — сказал Джиоев.

Полпред отметил недопустимость таких провокаций и заявил, что осетинская делегация призвала миссию наблюдателей Евросоюза обращать особое внимание на случаи обстрелов, поскольку они могут иметь непредсказуемые последствия.

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, и проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.