Политолог о санкциях США: европейцы не хотят терять российский рынок

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. За последние четверть века Россия стала огромным рынком для европейских компаний. Терять такой рынок и срочно переключаться на какие-то другие направления европейцам трудно, сказал в интервью Sputnik политолог Владимир Новиков, комментируя итоги опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

По итогам опроса, большинство французов (65%) и немцев (61%) считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией. Такого же мнения придерживается почти половина жителей Великобритании 47% и 37% жителей Польши.

"Результаты опроса показывают, что в Европе, мягко скажем, не все довольны санкциями. Ответ во многом ожидаемый. Во-первых, потому что от этих санкций страдают, прежде всего, европейские компании", — добавил эксперт.

Кроме того, среди европейцев есть ощущения того, что США слишком влияют на политику Европейского Союза, и это влияние не всегда позитивно, считает Новиков.

"Антироссийские санкции и отношения к ним — тут лакмусовая бумажка проблем в американо-европейских отношениях. Другое дело, как такие общественные настроения отразятся на том, сумеет ли европейское общество оказать влияние на свой политический класс с целью снятия санкций", — подчеркнул политолог.

14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков считают, что санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.