12:07 25 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Спасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Казани. Архивное фото.

Спасатели ищут рыболовецкое судно "Восток", пропавшее в Японском море

© Sputnik. Максим Богодвид
Новости
Получить короткую ссылку
43 0 0

Судно, на борту которого было 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после сбоя в работе аварийного радиобуя.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Идет поисковая работа в связи с потерей связи с рыболовецким судном "Восток" на Дальнем Востоке в Японском море, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.

"В связи с потерей связи с судном "Восток" проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта", — сказала Немцева.

Она также отметила, что 24 января 2018 года в 21.32 мск получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Судно шло из Южной Кореи в порт Холмск.

"Судно не позиционируется и не отвечает. К поиску привлечен ряд судов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавила Немцева.

Следователи начали проверку. На месте поисков нашли 2 спасательных жилета.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров
    Под гипнозом

    Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.

  • Американский солдат с флагом
    Под давлением

    Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

  • Салон пасажирского автобуса
    Замерзшие на трассе

    Автобус с 22 гражданами Кыргызстана, следовавший из Джалал-Абада в Москву, замерз на трассе в Акмолинской области Казахстана.

  • Школьники на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Морозные каникулы

    Министерство образования и науки Кыргызстан объявило незапланированные каникулы для школьников из-за ожидаемого резкого понижения температуры воздуха.

  • Корова, архивное фото
    Жадина-говядина

    Корова, которую должны были пустить на убой, сбежала из польской деревни и прибилась к стаду зубров в Беловежской пуще.

  • Флаг Латвии на здании Сейма
    Рижский сувенир

    Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    О чем она говорит?

    Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".

  • Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе
    НАТО не пройдет!

    Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.

  • Глава центра стратегических исследований Таджикистана бывший министр иностранных дел Холикназаров Худоберди
    Два подхода

    Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.

  • Ведущий стеклотарный завод Узбекистана в системе винодельческого холдинга – АО Асл ойна
    Круговорот стеклотары

    Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.

  • Статуя богини правосудия Фемиды с весами
    Безотцовщина

    Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров
    Под гипнозом

    Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.

  • Американский солдат с флагом
    Под давлением

    Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красота на подиуме: неделя высокой моды в Париже
Это я каждое утро
Дружба собаки и поросенка
Как получить кредит по карте Апра
Легко и просто: как получить кредит по карте "Апра"

Соцсети

Sputnikabkhazia