Спасатели ищут рыболовецкое судно "Восток", пропавшее в Японском море

Судно, на борту которого было 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после сбоя в работе аварийного радиобуя.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Идет поисковая работа в связи с потерей связи с рыболовецким судном "Восток" на Дальнем Востоке в Японском море, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.

"В связи с потерей связи с судном "Восток" проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта", — сказала Немцева.

Она также отметила, что 24 января 2018 года в 21.32 мск получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Судно шло из Южной Кореи в порт Холмск.

"Судно не позиционируется и не отвечает. К поиску привлечен ряд судов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавила Немцева.

Следователи начали проверку. На месте поисков нашли 2 спасательных жилета.