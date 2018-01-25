Скончалась артистка Людмила Сенчина

Визитной карточкой певицы были романсы из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Полынь", "Добрая сказка".

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. На 68-м году умерла народная артистка России Людмила Сенчина, сказал ее продюсер Владимир Андреев, передает РИА Новости.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела", — сказал Андреев.

Сенчина окончила отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Получила широкую известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".