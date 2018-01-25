Никита Высоцкий: интерес к творчеству отца сегодня - свободное движение

"Действительно, сейчас поднимается волна интереса. Все привыкли к юбилеям, которые происходят. Вдруг все вспоминают о человеке, а потом другой информационный повод, другой юбилей и этот человек уходит из информационного поля. С юбилеем моего отца так не будет. 25 января будет не только самоценным днем, когда только в одной Москве пройдет несколько десятков крупных театральных, концертных и выставочных мероприятий. 25 января станет стартом для многих проектов", — сказал Никита Высоцкий в интервью радио Sputnik.

Всенародно любимому барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому сегодня могло бы исполниться 80 лет. Хотя его нет в живых уже почти 40 лет, он остается одним из главных кумиров XX века, по мнению россиян.



