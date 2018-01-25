Госдума РФ может запретить рекламу лекарств на ТВ и радио

Свыше 60 тысяч человек ежегодно умирает в России из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. В Госдуме рассмотрят законопроект, который внесут депутаты фракции ЛДПР, о запрете рекламы лекарств на телевидении и радио, сообщает пресс-служба фракции, передает РИА Новости.

"В целях защиты жизни и здоровья россиян законопроектом предлагается запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, по оценкам специалистов, более 60 тысяч россиян ежегодно умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.

Также подчеркивается, что во всех странах ЕС какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов запрещена. В Швейцарии запрещена любая прямая реклама лекарственных препаратов. В Канаде введен запрет рекламы лекарственных препаратов по ТВ и радио.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить в интернете.