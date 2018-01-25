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Компания "Аэрофлот" продала первый билет за 5 руб на полет болельщика на ЧМ-2018

CC0
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Ранее авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. "Аэрофлот" оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» за 5 рублей на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщается в пресс-релизе компании.

"Первым пассажиром, купившим билет на рейс "Аэрофлота" за 5 рублей, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск — Москва — Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов: по 5 рублей за каждый полетный сегмент", — поясняет компания.

Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот
© Sputnik. Виталий Безруких
В одну сторону: болельщики на ЧМ-2018 смогут летать за 5 рублей

Отмечается, что заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс. Болельщики российской сборной подали уже более 2 тысяч заявок.

"Аэрофлот" установил специальный тариф в размере 5 рублей на перевозку российских болельщиков на матчи с участием сборной России с 1 января для обеспечения доступности игр чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Тариф установлен на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Тариф действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов «Аэрофлота» внутри РФ в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры — рейсы в город матча, после игры — рейсы из города матча). Для оформления билета по такому тарифу необходим российский паспорт, персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России.

В декабре сообщалось, что перевозка будет осуществляться регулярными рейсами авиакомпании и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, в Санкт-Петербурге 19 июня, в Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии плей-офф в случае успешного выступления сборной России.




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