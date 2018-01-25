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Владимир Путин ответил на вопрос про Михаила Саакашвили

Владимир Путин пообещал, что развитие Крыма будет набирать обороты

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Президент России предрек Крыму социально-экономическое развитие ускоренными темпами.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Уверенность в скорой дальнейшей стабилизации ситуации вокруг Крыма выразил Владимир Путин, передает РИА Новости.

"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", — заявил глава государства в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".

"Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям", — заверил Путин.




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