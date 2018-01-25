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Болельщики

Российские болельщики смогут демонстрировать флаг страны на ОИ-2018

© Sputnik. Алексей Даничев
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Ранее МОК принял решение, что "чистые" российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Демонстрация флага страны признанного МОК в случае, если Национальный олимпийский комитет (НОК) какой-либо страны временно отстранен, это не накладывает запрет на зрителей или болельщиков демонстрировать флаг страны на Олимпийских играх, заявил МОК, передает РИА Новости.

В среду Олимпийский комитет России сообщил, что запросил у МОК подтверждение информации об отсутствии запрета болельщикам на символику РФ на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

"Демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена. Однако если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", — говорится в заявлении.

Согласно правилам поведения зрителей на Олимпиаде, флаги стран, не участвующих в Играх, запрещены. МОК в декабре принял решение, что "чистые" российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).




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