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Страны мира. Республика Корея

Олимпийский комитет назвал спортсменов, которые примут участие в ОИ-2018

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Список российских спортсменов, которые представят Россию на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, опубликовали на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Всего 169 спортсменов из России вошли в состав команды, которая отправится на ОИ-2018 в Пхенчхане, сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР), передает РИА Новости.

Российская команда будет представлена на Играх в 15 видах спорта.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх, но только под олимпийским флагом и при выполнении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).




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