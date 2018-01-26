Второй день идут поиски пропавшего в Японском море судна и экипажа

В поисковой операции судна, на борту которого находились 20 человек, принимают участие самолеты и два судна.

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. К утру второго дня поисков судна "Восток" в Японском море пока ничего не найдено, поисковая работа проводится в условиях сильного шторма, сообщил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

© Sputnik. Максим Богодвид Спасатели ищут рыболовецкое судно "Восток", пропавшее в Японском море

Всю ночь на месте работали два судна: спасатель и судно Fesco. Утром к ним присоединились вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС. Также в середине дня на месте начал работу самолет ТОФ Ан-26.

"Сегодня пока ничего не нашли, видимость очень плохая, работе мешают штормовые условия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на погоду, авиация будет работать весь световой день, а суда — и ночью.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".