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Социальная сеть Фейсбук

Facebook отчитался о блокировке регистрации миллионов фейковых аккаунтов

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Facebook предпринимает усилия, чтобы сократить распространение информации через недостоверные учетные записи.

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Администрация социальной сети Facebook дала письменные показания комитету по разведке сената США, в которых отчиталась о том, что блокирует миллионы фейковых аккаунтов еще на стадии их регистрации, передает РИА Новости.

Так, в показаниях утверждается, что компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей и сокращения распространения с помощью них материалов, которые нарушают политику Facebook.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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"Каждый день мы блокируем миллионы поддельных учетных записей при регистрации, так как наши системы изучают тысячи атрибутов учетной записи и сосредотачиваются на обнаружении поведения, которое трудно замаскировать или подделывать плохим игрокам", — говорится в показаниях Facebook, датированных от 8 января и опубликованных в четверг сенатским комитетом.

В свою очередь, как следует из показаний компании Twitter, они "опознают и блокируют около 450 тысяч подозрительных логинов каждый день". "В сентябре 2017 года наши системы идентифицировали и проверяли около четырех миллионов подозрительных аккаунтов в неделю", — говорится в заявлении компании.




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