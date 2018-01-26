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Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках

Ученые: ожирение может быть заразным

© Depositphotos/ Cookelma
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Ученые из Южно-Калифорнийского университета выяснили, может ли ожирение обладать признаками инфекционного заболевания.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Дети из семей, в которых предыдущее поколение страдало ожирением, тоже склонны с развитию этого недуга, выяснили ученые, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Science Alert.

Специалисты изучили информацию о семьях, проживающих на военных базах в разных американских штатах. Уточняется, что за основу были взяты статистические данные проекта M-TEENS. Всего в выборку попали 1111 подростков и более 1300 взрослых.

Врач-диетолог Марина Копытько
© Фото: Свободная Пресса
Копытько: ожирение у детей проблема современного общества

Выяснилось, что склонность к ожирению демонстрировали дети из тех семей, в которых от этого недуга страдало старшее поколение. Подобная тенденция наблюдалась и на более высоком уровне: значительное количество жалоб на лишний вес от родственников военнослужащих фиксировалось на тех объектах, где эта болезнь была распространена среди персонала.

Специалисты, однако, уточняют, что на повышение индекса массы тела влияет множество факторов, среди которых не последнюю роль играют курение и наследственная склонность к ожирению. Однако они подчеркивают, что зачастую привычки конкретного человека напрямую зависят от норм, принятых в его социальном окружении.

При этом исследователи предложили и более простое объяснение высокой доли страдающих от ожирения в семьях военнослужащих — легкий доступ к фастфуду и отсутствие физической нагрузки.




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