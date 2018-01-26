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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан

Виктор Ан требует у МОК назвать причину его недопуска к Олимпиаде

© Sputnik. Нина Зотина
Новости
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Среди 169 спортсменов, которые поедут на ОИ-2018, не будет шестрикратного олимпийского чемпиона, шорт-трекиста Виктора Ана.

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Виктор Ан обратился обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с возмущением по поводу того, что ему до сих пор не сообщили, по какой причине его не допустили к Олимпиаде-2018, передает РИА Новости. Письмо спортсмена есть в распоряжении РИА Новости.

"Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа, и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности", — говорится в письме Ана.

Спортсмен выразил надежду, что МОК разъяснит причину недопуска.

"Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018", — добавляется в сообщении.

"Я изучил критерии, которыми она (комиссия) руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр", — сообщил в письме Ан.




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