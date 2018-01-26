Случай с выброшенным пациентом в Сочи проверит Росздравнадзор

В сеть выложили видео, на котором две медсестры вывезли больного на кресле-каталке и оставили его на улице. По словам очевидцев, случай произошел в районе городской больницы Сочи №4.

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Случай с сочинскими медсестрами, которые оставили пациента прямо на улице, проверит Росздравнадзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили журналистам в управлении здравоохранения администрации Сочи, пациент, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения, якобы на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы на улицу и там оставили. Позже сотрудник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая осмотрела пациента и отвезла его обратно в больницу №4. По данному факту проводится служебная проверка в отношении заведующей отделением, медсестры будут уволены.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проводит проверку", — говорится в сообщении.