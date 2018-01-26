Майнеров в РФ будут вычислять по счетам за электричество

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Квоты на электроэнергию и специальные тарифы для майнеров появятся в России, вычислять майнеров будут по счетам за электричество, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Появится специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика, — чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Сообщается, что для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС — не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано.

Концепция пока не принята — до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство, сообщил газете участник обсуждения документа в Минкомсвязи. По его словам, большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул, предлагалось продлить каникулы до пяти лет, а также установить еще и критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его, а частный майнинг совсем освободить от налогов.

У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, вычислить их несложно — достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии. При этом интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group (дата-центры) Дмитрий Мариничев считает, что найти майнера среди дата-центров почти невозможно, нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли оборудования для майнинга, — со стороны отличий нет.

В Минюсте газете подтвердили участие в совещании в Минкомсвязи, но сообщили, что позиция министерства не сформирована. Если нормативные акты поступят, Минюст их рассмотрит, сообщил изданию представитель министерства. Представитель Минфина адресовал вопросы в Минкомсвязи, представитель которого не ответил по существу.

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. Банк России считает допустимым обмен только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.