Лекарства бесплатно: Госдума РФ ратифицировала соглашение с Абхазией

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Государственная дума РФ в пятницу ратифицировала соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в Республике Абхазия, сообщает РИА Новости.

В соответствии с соглашением Российская Федерация на основании сведений, предоставляемых Абхазией, предусматривает и направляет в республику средства финансовой помощи и ведет проверку реализации Абхазией задач по обеспечению лекарствами.

Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткуарчале, заявил в ходе рабочего совещания 22 сентября 2017 года министр здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.

"Разработана и будет внедрена информационная система — программа по реестру и учету выдачи препаратов, определены будущие пункты выдачи, в ближайшее время такие пункты будут открыты в городе Гагра при Республиканском реабилитационном центре и при Ткуарчалской ЦРБ", — сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.

Самое главное, завершается работа по составлению регистра инвалидов-граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, подчеркнул министр здравоохранения Тамаз Цахнакия и добавил, что подготовлена заявка с перечнем препаратов для льготников, прорабатываются последние детали, и к концу следующей недели заявка будет направлена в Министерство здравоохранения России.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Пункты выдачи медпрепаратов инвалидам появятся в Гагре и Ткуарчале

"Наша главная задача – максимально упростить систему рецептурного отпуска лекарств инвалидам по месту проживания", — заявил Тамаз Цахнакия.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что выдача лекарственных препаратов будет осуществляться строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.