Глава МИД Абхазии встретился с президентом Науру Бароном Вака

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие отношений в контексте наращивания связей в Тихоокеанском регионе.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Министр иностранных дел Абахзии Даур Кове в ходе визита в Науру встретился с президентом республики Бароном Дивавеси Вака. Об этом сообщает официальный сайт МИД Абхазии.

"В начале встречи Даур Кове поблагодарил Барона Дивавеси Вака за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 50-летней годовщины независимости Республики Науру", — отмечается в сообщении.

© Фото: Артур Гагулия Делегация из Абхазии прибыла в Республику Науру

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие отношений в контексте наращивания связей в Тихоокеанском регионе.

"Глава внешнеполитического ведомства Абхазии также подчеркнул, что яркой страницей в истории взаимодействия двух стран стало посещение президентом Науру Бароном Дивавеси Вакой Республики Абхазия с официальным визитом в ноябре прошлого года", — говорится в тексте.

Министр иностранных дел Даур Кове передал Барону Дивавеси Вака приглашение президента Абхазии Рауля Хаджимба посетить мероприятия, посвященные празднованию 25-летнего юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

На встрече присутствовали вице-спикер Парламента Республики Абхазия Саид Харазия и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.