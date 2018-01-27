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Кабмин РФ упростил использование материнского капитала

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Кабмином РФ внесены изменения в изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Правительство России упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства в субботу.

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© AFP 2018/ OLEXANDER ZOBIN
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"Внесены изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которыми предусмотрено направление материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Для этого в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) ребенка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров (услуг) (за исключением тех, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета)", — говорится в документе.

Отмечается, что для внесения этих изменений в выданную ранее ИПРА ребенку-инвалиду необходимо оформление нового направления на медико-социальную экспертизу. Подписанным постановлением в правила признания лица инвалидом внесены изменения, которыми предусматривается упрощенный порядок замены ИПРА ребенка-инвалида на новую с включением в нее таких рекомендаций без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу. Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься в ИПРА ребенка-инвалида на основании справки, выданной медицинской организацией.




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