Взрыв прогремел в Баку: данных о погибших нет

Взрыв произошел в центре Баку в Азербайджане около станции метро "28 мая".

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Причиной взрыва вблизи станции метро в центре Баку, по предварительным данным, стала утечка газа, данных о погибших нет, есть пострадавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ПО "Азеригаз" Руслана Алиева.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве в центре в Баку около станции метро "28 мая". По их словам, взрыв произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб. В свою очередь агентство Trend, ссылаясь на полицейских, находящихся на месте происшествия, сообщало о двоих погибших.

"Предварительно, причиной взрыва стала утечка. Буквально вчера на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод. В связи с происшествием отключено газоснабжение тысячи абонентов. Данных о погибших нет, есть пострадавших", — заявил Алиев журналистам.

На месте работают силы полиции и МЧС.