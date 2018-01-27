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Ваакумный поезд Hyperloop One. Архивное фото

Проект "гиперпетли" в России: ведутся переговоры с возможными инвесторами

© AP Photo. John Locher
Новости
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Технология Hyperloop ("гиперпетля") идеально подходит для больших расстояний России и способна сильно изменить жизнь страны, считают в компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ведет переговоры с российскими инвесторами о возможности вложиться в проект, рассказал РИА Новости гендиректор компании Дирк Алборн.

"Наша технология идеально подходит для России, для больших расстояний. Связь между городами, например, Москвой и Санкт-Петербургом или даже Татарстаном, может сильно изменить жизнь страны. В Москве люди проводят много времени в пробках, все хотя быть в центре. В Москве много делается для того, чтобы создать города-сателлиты. Сколково — это один из примеров. У Hyperloop есть возможность соединить город с сателлитами и сократить время в пути до нескольких минут", — сказал Алборн в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Дальний Восток также имеет потенциал для строительства установки. "Это удачный регион с точки зрения соединения городов и логистики", — пояснил он.

Алборн сообщил, что несколько месяцев назад встречался с представителями правительства Татарстана, и что переговоры ведутся с несколькими инвесторами из России.

В 2012 году идею Hyperloop ("гиперпетля") представил инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.




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