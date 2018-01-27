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Спасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Амурской области

Два плота нашли в ходе поисков судна "Восток": людей на первом плоту нет

© Sputnik. Игорь Агеенко
Новости
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Спасатели на месте поисков пропавшего в Японском море судна "Восток" обнаружили два плота.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Первый найденный плот поднят в районе поиска судна "Восток" в Японском море, людей на нем нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Людей на плоту не было, он залит водой. Его осматривают. Уже можно сказать, что он с судна "Восток", — сказал собеседник.

По его словам, ко второму плоту судно подойдет через 25 минут.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту — 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Восток" ходит под российским флагом, приписан к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.

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