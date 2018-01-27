В Госдуме РФ рассказали, как видят реализацию проекта крипторубля

В случае привязки цифрового финансового актива "крипторубля" к официальному рублю, ЦБ не потеряет контроль ситуации на валютном и финансовом рынке, считает глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. О своем видении реализация проекта крипторубля рассказал РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием крипторубль в качестве средства платежа на территории России. Соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс.

По слова Аксакова, он пока еще не видел законопроект о крипторубле. Однако он полагает, что крипторубль может быть создан как криптовалюта, привязанная к официальному рублю.

"Я считаю, что все зависит от того, что понимать под крипторублем. В моем понимании крипторубль — это рубль, который используется в обращении на технологии блокчейн, как криптовалюта это фактически тот же рубль, связанный с официальными деньгами и с ограниченной эмиссией, привязанный к рублю официальному и используемый для оплаты товаров и услуг на блокчейне", — сказал Аксаков в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

Депутат убежден, что спрос на такой продукт будет, особенно когда скорость обращения на блокчейн станет более высокая и, соответственно, многим будет интереснее использовать децентрализованные экономические отношения.

"В этом случае ЦБ не теряет контроль ситуации на валютном и финансовом рынке. С другой стороны, в ход вступает новая технология, не надо использовать банк, коррсчета, централизованную систему расчетов, можно напрямую расплачиваться с поставщиками, используя технологию блокчейн", — сказал Аксаков, добавив, что блокчейн направлен на разрушение границ и мошенничества.