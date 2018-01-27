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Музыка нас связала: ученые нашли универсальный "язык" общения

© Sputnik. Александр Кряжев
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Незнание чужой культуры не помешало участвующим в эксперименте понять предназначения музыкальных композиций - колыбельная ли перед ними, песня о любви или музыка для "духовных ритуалов", танца или охоты.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что музыка может служить универсальным языком общения для людей разных народов и культур, сообщает РИА Новости со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Current Biology.

Ученые пришли к такому выводу в результате эксперимента, в котором 750 участникам из 60 стран мира предложили прослушать отрывки музыкальных произведений, созданных представителями 86 традиционных сообществ — например, австралийских охотников или оленеводов из арктической России. Слушателям нужно было определить предназначение мелодии — колыбельная ли перед ними, песня о любви или музыка для "духовных ритуалов", танца или охоты.

Опыт показал, что незнание чужих культур не помешало участникам правильно определить функцию музыки. Большинство респондентов легко распознали колыбельные и танцевальные песни, однако многие запнулись на любовной лирике и "целебных" композициях, использующихся в ритуалах.

В целом результаты превзошли ожидания ученых, и исследователи решили провести еще один эксперимент. Респондентам предложили проанализировать композиции: например, назвать количество солистов, пол исполнителя, определить мелодический рисунок. В совокупности два опыта показали, что "жанры" обладают легко угадываемыми характеристиками, которые понятные большинству людей.

"Это значит, что в изученных нами культурах песни для танцев и спиритических ритуалов имеют достаточно общих черт, чтобы универсальными считались не только сами мелодии, но и способ их исполнения", — пояснил один из авторов исследования, когнитивный психолог Сэмюэл Мер.

В то же время ученые предполагают, что участникам эксперимента — пользователям Сети — было нетрудно пройти тест, поскольку все они принадлежат к одной культуре, а вот жителям отдаленных регионов мира справиться с заданием было бы гораздо сложнее. Для того, чтобы снять эти сомнения, исследователи планируют повторить эксперимент в изолированных группах, куда войдут люди из Боливийской Амазонии, не знакомые с культурой Запада.




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