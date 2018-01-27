Де Мистура примет участие в конгрессе нацдиалога в Сочи

Генсек ООН принял приглашение участвовать в конгрессе нацдиалога в Сочи, так как результаты конгресса будут переданы в Женеву в качестве вклада в процесс межсирийского урегулирования.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Генеральный секретарь ООН направляет в Сочи для участия в конгрессе сирийского нацдиалога специального представителя по Сирии Стаффана де Мистуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН после брифинга Стаффана де Мистуры, принимая во внимание заявление РФ, что результаты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января будут переданы в Женеву в качестве вклада в процесс межсирийского урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, принял решение принять приглашение от России и послать своего представителя в Сочи на конгресс. Генсек ООН назначил де Мистуру представлять ООН (в Сочи)", — говорится в заявлении, распространенном в субботу.

Генсек ООН выразил уверенность, что конгресс в Сочи "станет важным вкладом" в процесс межсирийских переговоров, проходящих в Женеве под эгидой ООН.