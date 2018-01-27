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Девятая бригада курдской пешмерга. Архивное фото

Курдское ополчение заявило о сбитом турецком вертолете в Африне

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
Новости
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Турецкие военные с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне ликвидировали 394 бойцов курдских формирований и "Исламского государства"*, ВВС уничтожили 340 целей.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Командование "Сирийских демократических сил" (SDF), составляющее основу курдского ополчения, заявило, что в сирийском Африне сбит турецкий вертолет, сообщает РИА Новости.

"В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет", — сказал по телефону представитель SDF.

Турция с 20 января проводит в кантоне Африн на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов. К ней присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, обвинив Анкару в посягательстве на суверенитет Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Турецкая военная операция в Сирии
© Sputnik.
Турецкая военная операция в Сирии



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